Angri, il Sorrento cala il tris

Angri: Esposito; Manzo, Varsi, Barone, Della Corte, Langella, Umile, Fiore, Palladino, Fabiano, Sall. A disposizione: Bellarosa, Cascone, Vitiello, De Rosa, Cassata, Acosta, Visconti, Acunzo, Costabile All. Sanchez

Sorrento: Del Sorbo; G. Todisco, F. Todisco, La Monica, Cacace, Fusco, Scala, Cuccurullo, Badje, Herrera, Petito. A disposizione: Cervellera, Bisceglia, Tufano, Selvaggio, Erradi, Maresca, Gaetani, Gargiulo, Simonetti All. Maiuri.

Marcatori: 19′ Petito (S); 75′ Scala (S); 97′ Simonetti(S).

Arbitro: Giamarco Vailati di Crema.

In un gremitissimo Stadio Novi, Angri e Sorrento si giocano gli ultimi 90 minuti del campionato. I grigiorossi con l’obiettivo di raggiungere la salvezza diretta, mentre i rossoneri rincorrono il sogno Serie C. La squadra di Sanchez, spinta anche in maniera incessante dal pubblico, approccia alla gara in maniera ottimale. Dopo 5 minuti Varsi scambia in area con Barone. Il numero 9 si gira e calcia verso il primo palo, ma Del Sorbo chiude lo specchio all’attaccante doriano. Al 10′ Umile, sulla destra, imbecca Fabiano in area. Il colpo di testa del numero 34 grigiorosso, peró, si perde sul fondo. Il Sorrento prova a limitare i danni, ma deve fare i conti con le incursioni di Varsi e Barone che, peró, vengono neutralizzate dalla retroguardia rossonera. Al 18′ il Sorrento, in maniera rocambolesca, passa in vantaggio. Manzo prova ad allontanare il pallone. La spazzata del centrale sbatte sulla schiena di Pinto. La deviazione è fatale, perché il pallone si insacca nella porta di un incolpevole Esposito. Trovato l-1-0 il Sorrento comincia a gestire con molta attenzione il risultato. L’Angri prova a reagire con Barone il cui tentativo termina sull’esterno della rete. Anche Varsi si fa vedere. Il numero 7 prova a spaventare la difesa ospite con un tiro da fuori, peccato solo che manchi la precisione. Precisione che non trova neanche Langella il cui destro da fuori sfiora il palo alla destra di Del Sorbo. Nel secondo tempo il canovaccio dell’incontro non cambia. L’Angri fa la partita, mentre il Sorrento prova a rendersi pericoloso distendendosi in contropiede. La squadra di Mister Maiuri, pur soffrendo, riesce a non concedere spazi all’Angri. al 54′ la gara viene interrotta per via di un malore accusato da Esposito. Dopo le cure mediche, però, il portiere grigiorosso Al minuto 78 cambia ancora il punteggio al Novi. Scala, servito in area, calcia verso la porta di Esposito. Il pallone sbatte sotto la traversa e ritorna in campo varcando la linea di porta. Il direttore di gara non ha dubbi e convalida il gol che vale il 2-0 per la squadra ospite. Dopo il raddoppio è il Sorrento ha prendere in mano la gara. Al minuto 97 il Sorrento approfitta di un Angri sbilanciato per mettere il punto esclamativo sull’incontro del Novi. Simonetti va via in velocità e innanzi ad Esposito non sbaglia e piazza il 3-0. Il Sorrento, grazie alla sconfitta della Paganese sul campo del Tivoli, è promosso in Serie C. Il pubblico del Novi ha omaggiato la formazione rossonera con un forte applauso. L’Angri, invece, continuerà la la stagione. I grigiorossi dovranno conquistarsi la salvezza attraverso i playout.