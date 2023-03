Angri e Nocerina condivideranno una seduta di allenamento per mantenere ritmi di gioco e condizione nella settimana in cui la serie D riposa. Per i sostenitori angresi l'appuntamento da segnare in agenda è per sabato 25 marzo alle ore 10. Lo stadio Novi accoglierà i 'fratelli' nocerini per condividere lavoro e sudore.