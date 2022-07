Angri: in difesa c'è Dembel Sall, in attacco colpo Marzio Celiento

L’Angri del presidente Armando Lanzione e del direttore sportivo Antonio Del Sorbo ha comunicato di aver ingaggiato dei nuovi calciatori: il portiere classe 2002 Ciro Bellarosa, il centrocampista classe 2003 Gennaro De Rosa, l’esterno di attacco classe 1998 Andrea Cassata, il difensore classe 1994 Dembel Sall, e gli attaccanti classe 1989 Marzio Celiento e classe 2003 Lorenzo Giordano. Nonostante la giovanissima età, Ciro Bellarosa vanta oltre 52 presenze in serie D. Cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino, si trasferisce alla Cavese, dove protegge i pali dell’under 19 del club metelliano. Con il blufonsé, Bellarosa si mette in mostra attirando le attenzioni di club come il Pomigliano con cui esordisce in serie D. Successivamente ha disputato diversi campionati di quarta serie con le maglie di Nola e San Giorgio. Gennaro De Rosa è cresciuto nelle giovanili della Casertana. Con il club rossoblù ha giocato quattro stagioni mettendo in mostra le sue qualità nel campionato dei giovanissimi nazionale under 15. Nella scorsa stagione è arrivata la chiamata del Savoia, club con cui ha esordito nel campionato di Eccellenza. Con gli oplontini, De Rosa ha fatto registrare diverse presenze arricchite anche da un gol.

Andrea Cassata si è formato come calciatore nel settore giovanile della Salernitana. Una volta lasciati i granata, si è accasato alla Paganese, poi il trasferimento in prestito al Francavilla per ritornare successivamente alla Paganese. Nel 2017/2018 fa ritorno al Francavilla. Nel 2018/2019 gioca con la maglia della Sarnese. Dal 2019/2020, per oltre tre stagioni, ha indossato la casacca del Sorrento. Il giocatore vanta oltre 154 presenze in serie D con all’attivo 2 gol ed 11 assist. Dembel Sall cresce nelle giovanili del Parma. Con i ducali vanta anche alcune presenze in Coppa Italia. Dopo alcune stagioni con gli emiliani, Sall passa al Bari. Nel 2015 il senegalese passa in prestito alla Pro Piacenza, compagine che lo fa esordire in serie C. Con gli emiliani mette insieme oltre 52 presenze. Poi una lunga trafila in serie D dove veste le maglie di Turris, Lentigione, Portici, Gladiator e Team Altamura. Sono 125 le gare di quarta serie disputate da Dembel Sall.

Marzio Celiento è un attaccante laterale che può giocare su entrambe le fasce. Classe 1989, Celiento ha vissuto diverse esperienze. Tantissimi i campionati di serie D disputati con le maglie di Giugliano, Chieti, Pianura, Turris, Boys Caivanese, Frattese, Lumezzane, Cavese, Cassino, e poi il ritorno alla Turris e quindi di nuovo alla Frattese, poi l’esperienza alla Puteolana ed infine il campionato con la maglia dell’Afragolese. Nella stagione 2016-2017 ha vestito 10 volte la maglia della Paganese in serie C. Complessivamente, Celiento conta oltre 218 presenze in serie D con all’attivo ben 68 gol e 35 assist. Lorenzo Giordano è cresciuto nel Real Casarea. Nella stagione 2017-2018 passa dalla Polisportiva United al Sassuolo. Con la formazione neroverde disputa alcuni campionati giovanili. Nel 2020-2021 si trasferisce in prestito all’Angri. Poi il campionato con il Sorrento. Nel 2021-2022 comincia la stagione al Santa Maria Cilento e a gennaio si trasferisce al Real Aversa.