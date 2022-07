Angri, Antonio De Luca è il nuovo general manager

Antonio De Luca è il nuovo general manager dell’Angri. La società presieduta da Armando Lanzione, in sinergia con l’ad Ferdinando Elefante, nell’ambito della riorganizzazione interna dei quadri dirigenziali, ha affidato ad Antonio De Luca il ruolo dirigenziale con responsabilità globale sulle attività societarie. Antonio De Luca, avvocato del foro di Napoli, ha conseguito il master del Sole 24 ore in Sport e Management, ha partecipato al corso della Figc sul management del calcio in collaborazione con la Bocconi di Milano. Attualmente è l’area manager Campania Gabetti Sport. Nell’ultimo periodo ha ricoperto il ruolo di direttore generale del Portici in serie D nella stagione 2020-21, mentre lo scorso anno è stato il responsabile del settore giovanile della Turris in serie C.