La squadra non parte per la trasferta, ma non c'è il rinvio: si va verso la sconfitta a tavolino

Mancata partenza per Trapani, l'Angri nelle scorse ore ha comunicato che "la squadra è stata impossibilitata a raggiungere la Sicilia date le avverse condizioni meteorologiche". La formazione grigiorossa, attesa allo stadio Provinciale per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D, non è partita perché "un'ora prima della partenza è stata comunicata la sospensione del servizio traghetti per Palermo". La società poi si è detta "rammaricata esclusivamente per i tifosi che avevano già provveduto all'organizzazione della trasferta per seguire la squadra". La risposta del Trapani è arrivata subito, il club ha annunciato "che nulla sarà mutato nella preparazione del match, ritenendo a dir poco avventata questa decisione. La Serie D ha bisogno quanto mai ora di certezze e non di situazioni di questo livello. Spetterà successivamente alla terna di gara, ed in seguito alle autorità competenti, prendere i relativi provvedimenti se verrà ravvisata la mancanza dell'avversario". E il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, attraverso una nota ufficiale, non ha concesso il rinvio della sfida, in programma alle 14.30. La richiesta avanzata del sodalizio campano non è stata accolta in quanto, verificata la documentazione allegata, non sussistono le cause di forza maggiore. Dunque, il Trapani - che ha già confermato di presentarsi regolarmente al Provinciale - potrebbe assicurarsi il passaggio del turno a tavolino in caso di assenza ufficiale dell'Angri.

*ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO