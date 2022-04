"Siberiano eterno": gli ultras rendono omaggio a Carmine Rinaldi

"Siberiano è il capo degli ultrà". Oggi è il giorno del ricordo, del lutto ma anche dell'orgoglio di chi ha conosciuto Carmine Rinaldi, i indimenticato capo ultras, leader dei Granata South Force.

Omaggio

Oggi è il giorno della memoria e proprio oggi i supporter hanno voluto organizzare un incontro-dibattito, in serata, alla Colonia San Giuseppe, dedicato al movimento ultras. Sui social scrivono: "Oggi è il giorno della memoria. Tanti ricordi affollano la mente, tanti aneddoti da raccontare. Una data, il 12 aprile, che provoca dolore, sgomento, senso di vuoto. A te che sei stato il condottiero, a te che hai incarnato l'essere ultras. Ma soprattutto a te che sei stato un amico e continui ad essere un esempio per le generazioni future. Affinché il tuo ricordo rimanga per sempre nei cuori della gente. Unico, inimitabile esempio di mentalità ultras. Nel tuo nome. Siberiano eterno".