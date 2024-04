La Cavese vince ancora, tris in trasferta e Anzio ko

Il campionato in trasferta della Cavese si chiude con una vittoria. La squadra di Raffaele Di Napoli, in Serie C da tre settimane, si impone sul terreno di gioco dell’Anzio con le reti di Urso, Felleca e Addessi. Per la neopromossa in Lega Pro arriva il ventitreesimo successo nel girone, la stagione regolare terminerà tra sette giorni con il match contro il San Marzano al “Lamberti”.

I padroni di casa accolgono i vincitori del girone con la passerella d’onore. La prima occasione della partita è di marca biancoblù, con Antonelli che colpisce di testa e Rizzaro fa un miracolo. Il centrocampista metelliano resta giù dopo lo scontro aereo, tanto spavento allo stadio Bartolani di Cisterna di Latina: il calciatore è costretto a lasciare il campo in ambulanza. Dopo sette minuti riprende il gioco e gli aquilotti restano in attacco con un tiro di Felleca (17’), deviato dalla difesa. Nell’altra metà campo squillo di De Gennaro dalla distanza, la traiettoria è centrale e Boffelli blocca. Il numero 6 ci riprova, il destro si spegne abbondantemente a lato. La Cavese risponde con un fraseggio tra Chiarella e Felleca al limite dell’area, il fantasista calcia ma Rizzaro neutralizza. Al 28’ batti e ribatti nell’area della capolista, Lilli si coordina e la retroguardia di Di Napoli si rifugia in corner. Al 32’ l’Anzio sfiora il vantaggio con Mladenovic su un cross di Valentini dalla destra, il dieci locale manda sul palo da posizione ravvicinata. Al 36’ lampo di Konate dalla distanza, Chiarella fa passare la sfera ma l’estremo difensore si distende e para. Poi nuovo tentativo di Felleca che non inquadra lo specchio della porta. Nuovo brivido nell’area di rigore di Boffelli qualche secondo più tardi, sul capovolgimento di fronte è sempre l’ex Brindisi a far tremare la retroguardia laziale. Al 43’ Chiarella svetta sugli sviluppi di un angolo, la girata termina oltre la traversa. In pieno recupero Di Piazza va ad un passo dal gol: l’attaccante si avventa su un traversone dalla corsia, Rizzaro si oppone e si salva con l’aiuto dei legni.

In avvio di ripresa la Cavese prova a rendersi pericolosa con una botta di Konate e con i soliti spunti di un vivace Felleca, per l’Anzio è invece Mladenovic a creare qualche apprensione al reparto arretrato blufoncè. Al 54’ Di Piazza calcia da ottima mattonella, la botta si stampa sul palo e la formazione locale allontana la minaccia. Al 60’ la prima della classe passa in vantaggio: punizione magistrale di Urso che scavalca la barriera e trova l’angolino alla destra di Rizzaro. Al 66’ contropiede per gli uomini di Di Napoli con Felleca che serve Chiarella, ma l’azione si spegne con la parata del portiere sul classe 2004. Al 68’ doppio guizzo da parte del ventiseienne napoletano, il pacchetto arretrato di casa si difende nell’area piccola. Nella parte centrale del secondo tempo Addessi rientra sul sinistro, ma non trova la porta. Al 79’ i biancoblù ribaltano la manovra dopo un corner dell’Anzio e raddoppiano: Urso conduce e allarga per Felleca che punta un avversario e batte Rizzaro. La Cavese può anche calare il tris con Chiarella su suggerimento di Addessi, la giocata termina sul fondo. All’82’ incursione di Lilli che, con una rasoiata, supera Boffelli. Quest’ultimo deve fare un prodigio all’86’ sul mancino a giro di De Gennaro. In ripartenza i campani colpiscono un altro legno con Addessi. Allo scadere nuovo intervento di Boffelli, questa volta sulla punizione di D’Amato. Dopo cinque minuti di recupero e un rigore trasformato di Addessi, va in archivio la gara: gli aquilotti vincono in trasferta con il risultato di 3-1.

Il tabellino

Anzio (3-5-2): Rizzaro; Galati, Sirignano (80’ Di Marino), D’Amato; Maini, Lilli, Gennari, De Gennaro, Valentini (87’ Falconio); Mladenovic (70’ Perkovic), Bartolotta. A disp.: Perna, Rufo, Mastrocola, La Quaglia. All.: Mario Guida

Cavese (4-3-1-2): Boffelli; Cinque, Troest, Magri (56’ Megna), Tropea; Antonelli (13’ Sette), Konate (56’ Urso), Lops; Felleca (80’ Fraraccio); Chiarella, Di Piazza (65’ Addessi). A disp.: Lucano, Foggia, Collura, Mercurio. All.: Raffaele Di Napoli

Arbitro: Zini di Udine

Marcatori: 60’ Urso (C), 79’ Felleca (C), 82’ Lilli (A), 93' rig. Addessi (C)

Ammoniti: Magri (C), Tropea (C)