Apicella ed Infante stendono il Faiano

COSTA D'AMALFI-FAIANO 3-0

COSTA D'AMALFI Manzi, Matrone, Pepe, Orta (87º Giliberti), Serretiello, Crispini (56º Apicella), Criscuolo, Ferraiolo, Proto (90º Galano), Infante (90º Amatruda), Palmieri (56' Esposito F). All. Rossi - Proto squalificato. A disp. Cetrangolo, Esposito L, Galiano, Milano.

FAIANO: Barone, Somma (77' Bizzantino), Grande, Cisse, Ietto, Lopetrone, Sebbouh, Erra, Campione, Troiano (45' Irpino), Pellegrino. All. Pepe. A disp. Senatore, Danese, Landi, Bove, Viscido, Coiro, Lucignano.

RETI: 41' Infante, 62' e 81' Apicella.

Una vittoria che conta, una vittoria importante. Sotto gli occhi del neo Presidente Savino i biancazzurri si regalano tre punti fondamentali, che li avvicinano ancor di più all'obiettivo finale. Al San Martino, gremito da un folto pubblico, la prima frazione si gioca su ritmi bassi, con le due squadre che non riescono ad esprimersi vista anche l'importante posta in palio. Una conclusione per parte, la prima di Troiano e l'altra di Palmieri, sono gli unici sussulti di un primo tempo in cui ha prevalso lo scontro fisico, fino all'episodio che cambia la gara: Infante anticipa Somma in area, e viene messo giù, guadagnandosi un rigore netto. Dagli undici metri il folletto biancazzurro non sbaglia, e fa esplodere il San Martino. Nella ripresa cambiano gli scenari, ed a fare la gara sono i padroni di casa, con un Infante ispiratissimo. Al 62esimo è da una sua magia che nasce il raddoppio: cross dalla sinistra per il neo entrato Apicella che, al volo di destro batte Barone e corre a festeggiare sotto le tribune. Al 69esimo è ancora Infante a scappare via sulla sinistra e a tentare la conclusione, ma il suo pallonetto sbatte sulla traversa. Il gol che chiude la gara arriva a nove minuti dal termine, ed è ancora Infante ad inventare una palla magnifica per Apicella, che davanti a Barone porta la gara sul definitivo 3 a 0, siglando così la sua personale doppietta. Una vittoria fondamentale per la classifica, e che regala la prima gioia al neo presidente biancazzurro, Nicola Savino. Un ottimo inizio dunque, sperando di arrivare il prima possibile all'obiettivo prefisso.