Salerno nel pallone, tifosi in massa a Bergamo: esauriti i biglietti del settore ospiti

Sono stati "polverizzati" in un paio d'ore i 1637 biglietti, settore ospiti, che l'Atalanta aveva messo a disposizione dei tifosi della Salernitana. Tutti in fila in ricevitoria, da stamattina all'alba. La vittoria di prestigio e pesantissima ottenuta dalla squadra granata il 24 aprile contro la Fiorentina ha ridato slancio alla corsa salvezza. Tutti credono nell'impresa ed i tifosi in massa si riverseranno a Bergamo, il 2 maggio per la sfida alla forte Atalanta.

Assalto alle ricevitorie

Il club bergamasco aveva comunicato il numero di tagliandi a disposizione e il prezzo. Nel settore ospiti del Gewiss Stadium, potranno accedere 1637 supporter granata. Il costo del biglietto è 30 euro, ma ci sono anche ridotti (16 euro) per i tifosi Under 18. Il circuito di vendita LisTicket è stato preso d'assalto dai supporter del cavalluccio marino, alla ricerca del prezioso titolo d'ingresso. Sarà possibile adesso acquistare anche biglietti in tribuna centrale, costo 74 euro.