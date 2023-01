La Salernitana prepara la sfida all'Atalanta: parola al mercato e Pirola alla difesa

La vigilia della Salernitana si consuma tra campo e mercato. Sulla strada che porta a Bergamo - granata seguiti da oltre mille tifosi - l'allenatore Davide Nicola riflette sul migliore schieramento difensivo. E' un pensiero che pesa: la Salernitana subisce troppi gol e nell'ultima partita giocata all'Arechi contro il Torino ha mostrato pure un'evidente fragilità sulle palle inattive.

La strategia

Il primo cambiamento dovrebbe riguardare il ruolo di centrale difensivo, anzi il "più centrale dei centrali". Nicola, infatti, medita di spostare Fazio facendogli guidare il pacchetto arretrato. Sul proprio fianco sinistro non ci sarà Daniliuc (squalificato) né Radovanovic (in panchina) e neppure Gyomber. La scelta ricade su Lorenzo Pirola, Under 21 in prestito dall'Inter, pronto a sfruttare una nuova chance da titolare. Gyomber, invece, carbura e incassa il rinnovo del contratto: gli è stato prolungato fino al 2025 ma c'è anche una clausola con penale penale per la Salernitana, entro il 2024.

Il mercato

Manca solo l'ufficialità al passaggio del centravanti francese Henry (28 anni) e del fantasista Verdi (30) dal Verona alla Salernitana. La formula è il prestito. In Veneto dovrebbe approdare, sempre in prestito, un solo giocatore della Salernitana e non più due: dovrebbe toccare a Valencia, Botheim riflette. Sulla fascia sinistra, De Sanctis ritocca l'offerta per arrivare al francese Hadjam, classe 2003 del Paris FC. Sul giocatore - un mancino che può presidiare anche la fascia destra - si registra anche l'interesse forte del Torino.