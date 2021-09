Una rete di Relli giustizia l'Atletico Pagani

ATLETICO PAGANI-CERCOLA 0-1 (p.t. 0-0)

ATLETICO PAGANI: G. Vitiello, Avino, Calabrese (26’ pt Montuori, 43’ pt Pepe, 25’ st Mautone), Ferraioli, Amarante, Liberti, Galasso, Versiglioni, R. Vitiello (12’ st Mascolo), Somma, Balzano. All. Marra.

CERCOLA: Martucci, Silvestre, Crispino, Rivetti, Del Prete, Giacco (45’ st Greco), Vitale (43’ st Bevilacqua), Amabile, Relli, Viscovo (24’ st Sansone), Perna (31’ st Flaminio). All. Barra.

ARBITRO: Stefano D'Amato di Salerno.

RETE: 4' st Relli.

AMMONITI: Balisciano (C, dalla panchina), Perna (C), Viscovo (C), Flaminio (C), R. Vitiello (AP) e Mascolo (AP).

ESPULSO: 45' st All. Barra.

Al comunale di San Marzano sul Sarno si è disputata la gara tra Atletico Pagani e Cercola, valida per la seconda giornata del campionato di Promozione. La prima grande occasione del match è per gli ospiti. Su di un traversone la palla carambola dalle parti di Viscovo che non ci pensa due volte a calciare ma il suo tentativo fa la barba al palo e finisce a fondo campo. Il giocatore poco dopo ha un'altra ghiotta chance, ma questa volta si divora la rete visto che sotto porta calcia oltre la traversa. I padroni di casa si fanno vedere per la prima volta in attacco intorno alla metà della frazione, con un tiro dalla distanza di Versiglioni che però termina molto lontano dalla porta. Il Cercola è molto più vivo, e riesce a creare almeno altre tre occasioni per portarsi in vantaggio. Prima è ancora Viscovo a provare a sbloccare la gara con un colpo di testa che finisce però ancora troppo alto. Poi ci prova Silvestre con un tiro in diagonale che termina a lato. Infine è Perna a seminare il panico nella difesa paganese con una serie di dribbling prima di essere atterrato in area e chiedere insistentemente il rigore che però l'arbitro non concede. Prova e riprova, alla fine ad inizio ripresa il Cercola passa con la rete del centrocampista Gennaro Relli. Corner di Del Prete, mischia in area e pallone che si impenna finendo nella zona di Relli che di testa insacca. Passato in svantaggio, l’Atletico Pagani si riversa nella metà campo offensiva in cerca del pareggio. Così facendo si scopre e il Cercola potrebbe raddoppiare con Perna che a tu per tu colpisce Vitiello, e sulla cui respinta Giacco tira alto. I locali però ci credono, e all'ultima occasione in pieno recupero sfiorano il gol del pari con Somma che si vede parare il colpo di testa da Martucci, che si ripete sul successivo diagonale di Galasso salvando il risultato.