Serie D, poker della Cavese sul Biancavilla

BIANCAVILLA-CAVESE 0-4

BIANCAVILLA: Governali, Stelitano, Di Francesco, Joof, Tosolini, Pansa, Lo Giudice (70′ Di Stefano), Piccione (84′ Grazioso), Musso (73′ Spadoni), Santapaola (55′ Siracusa), Licciardello (25′ Faraone). All. Ferraro.

CAVESE: Anatrella, Potenza (75′ Maffei), De Caro, Fissore (63′ Viscomi), Caserta, Palma, Aliperta (32′ Corigliano), Romizi, Banegas, Bacio Terracino (51′ Carbonaro), Allegretti (51′ Foggia). All. Troise.

ARBITRO: Ceriello di Chiari.

RETI: 11′ Allegretti, 14′ Bacio Terracino, 26′ Aliperta, 77' Palma.

Ennesimo poker per la Cavese, che ha espugnato con il netto risultato di 0-4 lo stadio Orazio Raiti di Biancavilla e resta in scia della capolista Gelbison. A partire meglio sono stati i padroni di casa, che hanno creato qualche pericolo ai salernitani nei primi minuti del match. La Cavese, è riuscita a scuotersi e, all'11', ha trovato la rete del vantaggio con Allegretti. Gli ospiti non si sono fermati, e tre minuti dopo, al 14', hanno raddoppiato con il gol firmato da Bacio Terracino. Doppio colpo che ha destabilizzato il Biancavilla, che al 26' ha subito anche la terza rete della Cavese con la punizione di Aliperta. I salernitani, così, hanno messo subito in discesa la gara. Nella ripresa c'è stata una timida reazione dei padroni di casa, ma al 77' è stata ancora la Cavese ad andare in gol con Palma che ha fissato il risultato sullo 0-4 finale.