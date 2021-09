Il Salernum vince e si qualifica al turno successivo di Coppa Italia

È andata in scena allo stadio “Figliolia” di Baronissi il match della seconda giornata di Coppa Italia d’Eccellenza tra il Salernum Baronissi ed il Città di Avellino. I primi venivano dal pareggio sul campo della Virtus Avellino, mentre i secondi avevano osservato il turno di riposo. Per questa gara la formazione del Baronissi di mister Calabrese si è schierato con Cibelli in porta, Malangone, Chiumiento, Njie, De Simone, De Gregorio, Bucciero, Cherillo, Mastrogiovanni, Romano e Caccavo. L’undici del Città di Avellino di mister Sgambati invece vedeva tra i pali Capasso, poi Ceparano, Festa, Ciampolillo, Minucci, Vasta, Da Silva, Ventola, Moffa, De Gennaro e Zerlenga. I padroni di casa iniziano col piede giusto andando vicino alla rete. Gol che arriva al minuto 13 quando Cherillo viene lanciato in porta e sull’uscita di Capasso lo supera con un pregevole pallonetto. Un paio di minuti e De Gennaro sfiora il pari in rovesciata. Il Salernum va vicino al raddoppio con un colpo di testa di De Simone, e così la prima frazione termina sull’1-0. Nel secondo tempo Ventola prova il colpo del pari su punizione, ma sono ancora i locali che falliscono la rete del raddoppio prima con Cherillo e poi con Buonocore. Si arriva così ad un finale di gara totalmente in bilico, ma mentre gli ospiti provano il tutto per tutto per acciuffare il pari e si vedono stoppare in due occasioni dall’estremo difensore Cibelli, il Baronissi firma il raddoppio. È Njie che insacca all’incrocio dei pali con un tiro sul palo lontano, battendo un incolpevole Capasso. Con questo 2-0 il Salernum sale a 4 punti in classifica e mette in ghiaccio la qualificazione visto che Virtus Avellino (1 punto) e Città di Avellino (0) si affronteranno nella terza ed ultima gara del girone di Coppa Italia.