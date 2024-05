Il Divin Codino allo Stadio Arechi, Baggio atteso a Salerno

Ci sarà anche il Divin Codino al raduno di Serie A Operazione Nostalgia, in programma sabato 8 giugno allo Stadio Arechi. Roberto Baggio, vincitore del FIFA World Player e del Pallone d’Oro nel 1993, prenderà parte all’evento di Salerno. “Lo abbiamo sognato un post così. Non sapete quante volte. Anzi sì, perché lo sapete cosa rappresenta per tutti noi Roberto. Però così, forse, è davvero troppo”, si legge nell’annuncio che “arriva a 20 anni dal suo addio e nei 10 anni di Operazione Nostalgia”.

Baggio sarà presente al raduno di Salerno e a quello di Novara, domenica 7 luglio: “Stiamo rivendendo in loop il video da stamattina e se vi conosciamo, probabilmente farete la stessa cosa anche voi. Siate orgogliosi di questo, lo abbiamo fatto insieme, è soprattutto merito vostro che ci seguite con tanto affetto. Ora regaliamo a Roberto il pubblico delle grandi occasioni che merita, sia a Salerno che a Novara”.

Ex Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia: in carriera ha collezionato oltre 600 presenze, 277 gol e 152 assist. Tra i migliori numeri dieci della storia del calcio, Baggio è stato introdotto nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2011 e nella Walk of Fame dello sport italiano nel 2015. Con le squadre di club ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. È il settimo realizzatore del campionato di Serie A con 205 gol in 452 presenze: “Cari amici, quest’anno sono 20 anni da quando ho lasciato il calcio. Sembra ieri. Proprio perché la Nostalgia è di tutti, abbiamo deciso di unirci in questo anniversario. Ci vediamo sabato 8 giugno a Salerno e domenica 7 luglio a Novara. Vi aspetto tutti, un abbraccio”.