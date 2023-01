Battuta la Casertana: Paganese forza 9

Squadra in casa

PAGANESE-CASERTANA 2-1

PAGANESE (3-4-3): Moro; Maccherini, Di Somma, Capone (61’ Esposito); Faiello, Del Gesso, Sicurella (61’ Iuliano), Cusumano (86’ Campanile); De Felice (69’ Cipolla), Maggio (92’ Dioh), D’Agostino. A disp. Pinestro, Verna, Semonella, Fois. Domenico Giampà.

CASERTANA: Prisco, Paglino, Rainone, Sabatino, Sena (76’ Cugnata), Tringali (58’ Vacca), Manzo (76’ Bollino), Casoli, Liurni (58’ Guida), Ferrari, Turchetta. A disp. Romano, Galletta V., Atteo, Matese, Rainone. All. Vincenzo Cangelosi.

ARBITRO: Filippo Colaninno di Nola.

RETI: 2’ De Felice 58’ Casoli; 65’ D’Agostino.

La Paganese centra il nono successo consecutivo contro la Casertana. Purtroppo, il risultato sportivo è stato annebbiato da tutto ciò che è successo al di fuori del rettangolo di gioco, Questo il comunicato stampa della società azzurrostellata: "Con rammarico sottolineiamo e condanniamo fermamente, gli atti di violenza che si sono verificati prima dell'inizio del derby con la Casertana che hanno visto coinvolte le due tifoserie. Atti di guerriglia urbana che hanno macchiato l'immagine della parte sana della tifoseria azzurrostellata che si distingue per passione e attaccamento ai colori sociali. Scene - continua la nota stampa - che stridono con il percorso che sta facendo la squadra raccogliendo consensi e attestati di stima, quello che vorremmo sempre alla base dei valori che devono contraddistinguere i nostri tifosi. In conclusione, confidiamo nel lavoro degli organi preposti, nell'individuare le persone responsabili di tali atti che mai avremmo pensato di poter commentare e che non infanghino l'intera città di Pagani".