Beffa per la Scafatese, solo un punto col Vico Equense

VICO EQUENSE-SCAFATESE 1-1

VICO EQUENSE: Cetrangolo, Imperato, Correale, Tartaglione, Boussaada (52' Ricciardi), Nardelli, Sannino, Manna (79' Froncillo), Guidoni (52' Terracciano), Petricciuolo (52' Cassitto), Ferrara (68' Imbimbo). All: Ferrara.

SCAFATESE: Cappuccio, Itri, Mejri, Costantino (46' Manzo), Gambardella, Lopetrone, Balzano (86' Carotenuto), Cammarota (89' Elefante), Malafronte, De Vivo, Giacinti. All: De Felice.

ARBITRO: Alessandro Colelli di Ostia Lido.

RETI: 38' Malafronte, 77' Sannino.

Pareggio che sa di beffa per la Scafatese che impatta per 1-1 al Comunale di Vico Equense facendosi recuperare nel finale dopo essere stata in vantaggio per larghi tratti del match. Tante assenze in casa canarina, che subiscono le prime vere occasioni dei costieri. Al 15' Guidoni supera Cappuccio ma non riesce a correggere in rete, mentre lo stesso attaccante locale sfiora il vantaggio anche al 18' con una conclusione alta e, soprattutto, al 22', quando la sua incursione in area termina con un tocco di destro che si infrange sul palo. Superata la mezz'ora inizia a farsi vedere finalmente la Scafatese dalle parti di Cetrangolo, con Malafronte che va vicino al gol al 33' quando vede il suo tocco di sinistro venire ribattuto sulla linea. Ma 5’ più tardi, dopo una perfetta triangolazione con De Vivo, aggiusta la mira, punisce l'estremo difensore vicano e porta in vantaggio i canarini. Il vantaggio rinvigorisce la Scafatese che, anche dopo l'intervallo, continua a costruire azioni da gol nel tentativo di trovare il raddoppio. Ci prova nuovamente Malafronte di sinistro al 47’, ma l'occasione più ghiotta per il colpo del ko capita al 67' sui piedi di Balzano che, però, dopo una magia di Gambardella, spara alto e non punisce la compagine locale. La dura legge del calcio non perdona e dal gol sbagliato della Scafatese si arriva, 10’ più tardi, al gol realizzato da parte del Vico, quando il cross di Sannino si trasforma miracolosamente in un tiro e in una beffa clamorosa per Cappuccio, costretto a vedere il pallone insaccarsi in rete. Gli ultimi minuti vedono la Scafatese in attacco; gli uomini di De Felice provano a riportare l'ago della bilancia dalla propria parte provandoci prima con un colpo di testa di Malafronte, parato di Cetrangolo sulla linea, e poi con una punizione di De Vivo terminata di poco alta. Il triplice fischio finale del direttore di gara Alessandro Colelli di Ostia Lido divide la posta in palio e vale soltanto un punto per la Scafatese, un punto che profuma di occasione persa perché, nonostante le tante assenze, la squadra canarina era quasi riuscita nell'impresa di vincere in costiera.