Big match Promozione, il Centro Storico stende la Sarnese

CENTRO STORICO-SARNESE 2-0

CENTRO STORICO: Pisapia, Di Lucia, Voto (44’ Verdoliva), Sorrentino, Mongiello, Della Monica (31’st Accarino), Donadio (19’st Santese), Scudiero, Del Vecchio (40’st Vigilante), Paciello, Comunale (2’st Iorio). All. Apicella.

SARNESE: Inserra, Squillante (28’st Tortora), Scippa, Lanzetta, Villacaro, Trapanese (10’st Esposito), Di Capua, Savarese, F. Vitale, Cioffi, Pagano. All. Trapani.

ARBITRO: Michele Aprile di Caserta.

RETI: 18’ rig. Paciello, 1’st Del Vecchio.

Allo stadio Volpe di Salerno è andato in scena il big match tra il Centro Storico e la Sarnese. La gara ha sorriso alla capolista del girone E grazie ai gol di Paciello e Del Vecchio. Si è trattato però di una bella sfida, aperta, che ha visto gli ospiti soprattutto nel primo tempo dare grande battaglia, per giunta con un gol annullato sul finire della prima frazione che avrebbe potuto pareggiare il rigore di Paciello. Ad inizio ripresa il Centro Storico ha subito raddoppiato con un gran gol di Del Vecchio, che ha smorzato la reazione della Sarnese che lungo andare è calata fisicamente lasciando gioco e terreno agli avversari. Sarnese e Centro Storico Salerno torneranno ad affrontarsi nel recupero della gara di ritorno del secondo turno di Coppa Campania del prossimo 15 dicembre. All'andata vittoria esterna della Sarnese per 3-0.