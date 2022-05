Salerno nel pallone: prosegue la caccia al biglietto tavolo tecnico per il maxischermo

I biglietti di curva Nord e il maxischermo sono le nuove priorità granata. Domani è previsto il sopralluogo allo stadio Arechi per la collocazione dei tifosi nel settore ospiti, che non sarà più riservato soltanto agli ospiti. Sabato 21 maggio, vigilia della partita, dovrebbero essere messi in vendita 1000 biglietti di Nord lato Distinti, riservati ai tifosi della Salernitana. Ci saranno anche indicazioni per lo smistamento nel settore e un tornello è stato già abilitato a leggere questi speciali titoli d'ingresso. "Speciali", perché si accede dal varco Distinti e attraverso un corrodoio interno si arriva alla Nord.

Il masxischermo

Valutazioni in corso, Comune di Salerno al lavoro. L'installazione è materia di Commissione provinciale di vigilanza e Palazzo di Governo prevede che si debbano utilizzare non meno di 100 uomini, tra agenti e steward, per garantire la tutela dell'ordine pubblico. Occorre poi ottenere l'assenso di Dazn: la piattaforma televisiva dovrebbe utilizzare la trasmissione dell'evento in piazza, consapevole di dover rinunciare a migliaia di ulteriori contatti su tablet e televisore. Poi va individuata la piazza: quella della Concordia ospita una manifestazione enograstronomica e lo stadio Vestuti con piazza Casalbore sono precettati per una manifestazione di atletica leggera. E' tutto ancora sub iudice.