Biglietti per Salernitana-Atalanta, prezzi invariati: è cominciata la vendita anche nelle ricevitorie

E' possibile utilizzare il credito ricevuto in seguito al rimborso dell’abbonamento per la Stagione 2019/20. I tifosi potranno accedere allo Stadio Arechi soltanto previa esibizione del Green Pass

E' cominciata oggi a mezzogiorno la vendita dei biglietti per Salernitana-Atalanta. La distribuzione dei ticket, che terminerà il 18 settembre alle ore 20, è in corso non solo al link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/ ma anche nelle ricevitorie abilitate.

La nota del club

Per la gara Salernitana-Atalenta è possibile utilizzare il credito ricevuto in seguito al rimborso dell’abbonamento per la Stagione 2019/20. I tifosi potranno accedere allo Stadio Arechi soltanto previa esibizione del Green Pass. In caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara è necessario presentare il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo. Al fine di accedere allo Stadio è obbligatorio stampare sia il tagliando d’accesso sia il Green Pass. I prezzi sono rimasti invariati: curva Sud 30 euro compresa la porevendita, Distinti 38, tribuna azzurra, 45, verde 60, rossa 80. Possibili anche i ridotti in tutti i settori, tranne curva Sud.