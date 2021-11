Salernitana-Sampdoria, la carica dei 12.000: i dati della prevendita

Il club ha comunicato il report dei biglietti venduti fin qui. Sono 5500 e vanno aggiunti 136 ospiti. La partita contro la Sampdoria, in programma allo stadio Arechi domenica 21 novembre alle ore 15, rientra anche nei mini abbonamenti che sono stati proposti per tre gare casalinghe, comprese le partite contro Juventus e Inter. I mini abbonamenti venduti sono stati 5372. A conti fatti, quindi, tra abbonamenti e tagliandi, sono già circa 11mila i supporter che hanno prenotato un posto sui gradoni per il prossimo match. Mancano ancora quasi due giorni alla partita ed è prevedibile che sarà facilmente raggiunto il "tetto" delle 12mila presenze.

L'indiscrezione

Nel frattempo lunedì 22 novembre, dalle ore 9, partirà la prevendita dei biglietti per Salernitana-Juventus, fissata il 30 novembre. Non c'è ancora certezza sul prezzo dei biglietti ma l'ingresso in curva Sud dovrebbe costare 60 euro.