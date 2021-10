Capienza stadi al 75%, aumentano i biglietti per i salernitani a La Spezia

In vendita 890 tagliandi anziché 564 precedentemente comunicati. I tifosi della Salernitana potranno comprarli on line, sul circuito VivaTicket, e anche nei punti vendita autorizzati

Aumenta la capienza consentita negli stadi (75%) e aumenta anche il numero di biglietti a disposizione dei tifosi della Salernitana: in vendita 890 anziché 564 precedentemente comunicati da VivaTicket. I tifosi della Salernitana potranno comprarli on line, sul circuito VivaTicket, e anche nei punti vendita autorizzati.

Esodo

Nonostante l'aumento dell'approvvigionamento, le richieste per seguire la Bersagliera in Liguria, pur senza Ribéry, Bogdan, Capezzi, Ruggeri, Lassana Coulibaly e forse Gondo sono largamente superiori. Il Gos ha posto una sola limitazione: non è possibile acquistare tagliandi della curva Piscina, confinante con il settore ospiti e riservata ai tifosi dello Spezia, possessori della Eagle Card.