Il Bologna gioca sul velluto: la Salernitana perde anche in Emilia

Il Bologna non è "ingiocabile" come l'Inter, il copyright che scelse Liverani al debutto. Il Bologna è "semplicemente" forte e la Salernitana ultima, per dispersione, a distanza siderale. Ultima significa molto più scarsa e debole del Bologna, significa subire un gap di qualità e forza fisica che la tattica può mascherare, ma non risolvere. Come può ambire a battere il Bologna, se in attacco schiera Simy centravanti e se l'allenatore Colantuono, il quarto della stagione, deve - e un po' sceglie - di tenere in campo Candreva, classe '87, per tutta la partita, chiedendogli un sacrificio che vada oltre l'energia del serbatoio? Impossibile vincere o ambire a pareggiare per dare fiducia, se Pellegrino è puntato da Orsolini, se Bradaric pur avanzato non va mai al cross, se la Salernitana non riesce neppure a congelare il palleggio, se Manolas è "spostato" da Zirkzee e se, infine, Tchaouna, il migliore al solito, è pure sfortunato in un paio di conclusioni. La somma fa il risultato in colonna, in classifica e in campo: la Salernitana esce sconftta anche dallo stadio Dall'Ara.

Le premesse

Serenità e semplicità: sono queste le parole che usa Simy nel pre gara, in mix zone, ed è questa la ricetta di Stefano Colantuono, a nove partite dalla conclusione di una stagione vissuta costantemente sul piano inclinato. Contro il Bologna, squadra in forma, in fiducia e lanciata verso la conquista del piazzamento che le consentirebbe di qualificarsi per la prossima Champions League, il quarto allenatore della stagione granata cambia modulo al debutto in panchina: 4-4-1-1.

La tattica

Innanzitutto c'è una scelta di campo e quindi tattica, al momento di comporre le formazioni: Bradaric è un mancino ma non ha caratteristiche da terzino. Dunque Colantuono lo schiera più avanzato, piazza Pellegrino alle sue spalle e in questo modo cerca un rinforzo per frenare la verve di Orsolini. Dall'altra parte, sulla fasca destra, adotta un'altra tattica: c'è Pierozzi, recuperato, e c'è anche la gamba di Tchaouna per frenare la verve di Saelemaekers. Maggiore e Basic giocano in mezzo al campo, contro Freuler ed Aebischer. (e non Fabbian). Non c'è Zirkzee in avvio nel Bologna, ma Odgaard centravanti. Non c'è Skorupski in porta ma Ravaglia. La Salernitana, invece, si affida a Simy.

La cronaca e "Orsonaldo"

Parte subito forte il Bologna. Al 4', un rimpallo la favorisce: Saelemaekers scappa a sinistra, Pierozzi non c'è perché è sfavorito dal contrasto, palla a centro area per Orsolini che in corsa calcia alto. Poi può subito ripartire la Salernitana, ma Candreva ignora Tchaouna a destra e sbaglia il fraseggio per Basic. L'azione sfuma. Poi il banco salta al 14'. Cambio gioco del Bologna da sinistra a destra, Orsolini attacca alle spalle di Pellegrino, lo punta, resiste a una leggera trattenuta dell'ex Milan che però gli concede il mezzo metro decisivo al momento del tiro. Orsolini prende la mira con il mancino e pennella un tiro meraviglioso. Il pallone si infila nell'angolo alla destra di Costil. 1-0. Concede anche il Bologna, è una sbavatura, un passaggio errato in orizzontale: Simy si impossessa del pallone, calcia con la punta ma non angola e Ravaglia respinge d'istinto (16'). Poi si immola Manolas al 37' per fermare con il volto il tiro di Ferguson liberato dalla verticalizzazione di Calafiori.

Raddoppio del Bologna

Al 41' la Salernitana potrebbe crossare ma si ritrova in area con Simy, e il gracilino Bradaric. Così Tchaouna si mette in proprio e dopo la ribattuta della difesa felsinea punta l'avversario per colpire di sinistro. Mira alta. E così, senza nemmeno tanto sforzo, il Bologna al 44' raddoppia. Candreva davanti all'area di rigore sbaglia l'assistenza a Basic ed i rossoblu di casa si impossessano subito del pallone. Saelemaekers prende la mira da sinistra e supera Costil con un tiro carico di effetto, con una parabola strana ma non parso irresistibile. 2-0 Bologna.

La ripresa

Colantuono non cambia e la Salernitana al 52' avrebbe anche un contropiede. Lo gestisce male, al solito. Bradaric può finalmente correre in uno spazio largo e crossare ma è fuori misura il suo traversone, anche perché Tchaouna che corre in parallelo resta largo e non punta verso l'area. Poi raccoglie il francese dal fronte opposto e crossa troppo morbido. Simy neppure prova a staccare ma ad azione sfumata trova energie per sbracciare, invocando cross migliore. Poi Tchaouna meriterebbe il gol. Fa tutto benissimo, punta l'avversario da destra, si accentra e fionda di sinitro, ma è sfortunato. Il pallone fila di qualche centimetro, oscar della sfortuna e fotografia della stagione della Salernitana, al 60'. Nel frattempo Colantuono sostituisce Pierozzi e Maggiore, il primo ammonito, e li rimpiazza con Sambia e Coulibaly. Dopo pochi minuti, però, Colantuono è costretto a sostituire anche Basic per infortunio. Così Colantuono interviene ancora, sceglie Legowski. Poi manda in campo anche Vignato al posto di Pellegrino. Bradaric, di conseguenza, ritorna nel ruolo di terzino sinistro. Un pizzico sfortunata e pure imprecisa all'80, quando Simy verticalizza per Candreva che non risce a far passare il pallone tra le gambe e sotto il braccio di Ravaglia. Esce anche Manolas. Lo rimpiazza Boateng. L'arbitro concede quattro minuti di recupero e al secondo il Bologna cala il tris: no look di Lykogiannis per Saelemaekers che gli restituisce il pallone in triangolo di tacco. Poi il gol.