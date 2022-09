È il giorno di Bologna-Salernitana: le formazioni

Salernitana in campo allo stadio Dall'Ara di Bologna (fischio d'inizio alle ore 20.45), nel turno infrasettimanale che coincide con la quarta giornata d'andata di Serie A. L'allenatore granata, Davide Nicola, ha ricevuto in dote il difensore Daniliuc e l'attaccante Piatek, ma il primo è rimasto a casa per una sindrome influenzale e il "pistolero", che la Salernitana non ha fatto in tempo ad inserire nella lista provvisoria, sarà oggi spettatore del match.

Lo scenario

Dopo l'esordio con sconfitta allo stadio Arechi contro la Roma, la Salernitana ha conquistato un pareggio alla Dacia Arena contro l'Udinese e ha battuto la Sampdoria con un rotondo 4-0. La squadra non ha subito gol nelle ultime due partite. Il Bologna non ha ancora conquistato vittorie e Mihajlovic in conferenza stampa, pur elogiando la Salernitana riconoscendone qualità tecniche e un nuovo modo di giocare ("non più palla lunga e pedalare - ha detto - alla ricerca della testa di Djuric") ha presentato le prossime due sfide contro i granata e lo Spezia come "gare alla portata".

Così in campo

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Dominguez, Schouten, Aebischer, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic. In panchina: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Cambiaso, Mbaye, Moro, Ferguson, Soriano, Vignato, Sansone, Zirkzee, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. In panchina: Micai, Fiorillo, Pirola, Bradaric, Motoc, Iervolino, Sambia, L. Coulibaly, Capezzi, Valencia, Botheim, Kristoffersen. Allenatore: Nicola

Arbitro: Ghersini di Genova. Assistenti: Raspollini e Schirru. IV uomo: Massa. Var: Di Paolo. Avar: Di Martino. Diretta tv: Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K.