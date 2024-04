Continua la crisi granata a Bologna, la voce dei tifosi: "Finirà presto il campionato"

Ha fatto marameo anche il Bologna: ha mandato in gol Orsolini, Saelemaekers e Lykogiannis, ha giocato di fino contro la Salernitana che cede il passo al primo alito di vento, figurarsi contro le folate di una squadra che è lanciatissima verso la Champions League. E' incominciato il conto alla rovescia. Non c'è niente da festeggiare ma solo una stagione malandata da mandare agli archivi. In vista del compleanno numero 105 della Salernitana, i tifosi si aspettano dal club un adeguato piano di rilancio, per cancellare la delusione del campionato tra i più brutti della storia del cavaluccio marino.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi: "Lunedì di Pasquetta, la brace, la scampagnata fuori porta e poi alle 12:30 ti piazzano un Bologna-Salernitana. Nonostante la sciagurata annata che fai: non te la vedi? Il piacere è diventato dispiacere e a fine primo tempo capisci che anche Pasquetta ce la siamo intossicata. Ci sta troppa differenza tra le due squadre o è meglio dire che ci sta una differenza abissale tra i granata ed il resto della serie A. Finirà presto questo calvario. Finirà presto, amici miei". Paolo Toscano: "Ormai è inutile commentare l’ennesima dimostrazione di una stagione fallimentare. Basti pensare che le speranze di segnare un gol sono riposte in Simy! Speriamo che si cominci almeno a programmare il futuro con serietà e competenza!". Ciro Troise: "Continuando così possiamo battere il record negativo di punti nei campionati a 20 squadre. Soddisfazioni...". Mario De Rogatis: "Deve finire al più presto questo calvario, noi tifosi non meritiamo tutto questo, dobbiamo solo sperare in una buona programmazione della prossima stagione in cadetteria, ma non sarà facile. Assistiamo ad un finale arrendevole e disastroso che ci collocherà, ahimé, negli annali negativi della serie a. Qualcosa di inimmaginabile ad inizio stagione. Un commento sulla prestazione dei granata è ormai inutile e superfluo". Il commento di Antonio Positano: "Una vergogna senza fine. Devono andare via tutti giocatori, allenatori e dipendenti. Bisogna ripartire da zero ed eliminare qualsiasi legame con chi si è reso responsabile di tanta umiliazione. Vergognatevi".