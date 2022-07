Bonazzoli spettatore di Salernitana-Galatasaray: i granata scendono in campo

L'abbraccio con Sasà Avallone, il team manager, il gesto della mitragliatrice per ricordare "dove eravamo rimasti", i video della Salernitana che sui social network accompagna il ritorno in granata con una serie di immagini del cuore. Federico Bonazzoli da Manerbio, felice per il suo approdo alla corte del cavalluccio marino ma anche per il lauto compenso che patron Iervolino gli ha riservato - la base è 1,5 milioni di euro per 4 anni più bonus - assisterà oggi, 27 luglio, all'amichevole che la Salernitana disputerà contro il Galatasary.

Lo scenario

E' sicuramente un test di prestigio. E' inoltre e soprattutto un test impegnativo, che consentirà alla squadra allenata da Davide Nicola di misurare il proprio livello di condizione e affiatamento tra i reparti, a poche curve dall'avvio ufficiale della stagione (7 agosto contro il Parma allo stadio Arechi, 14 agosto prima giornata di Serie A contro la Roma). Mentre Lovato sarà sul lettino dello specialista di Villa Stuart per la seconda visita alla caviglia infortunata e mentre Radovanovic effettuerà l'ecografia al polpaccio per sgombrare il campo da ulteriori rischi muscolari, la Salernitana affronterà la squadra turca ad Innsbruck (fischio d'inizio ore 19). La probabile formazione: Sepe; Mantovani, Fazio, Pirola; Kechrida, Cavion, Bohinen, Lassana Coulibaly, Bradaric; Botheim, Valencia. Sarà possibile vedere la partita in streaming al seguente indirizzo: https://dai.ly/x8cg14s.