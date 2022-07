Brioche, rabone e rovesciate: Bonazzoli ritorna in maglia granata

E' stato il miglior realizzatore della scorsa stagione. Federico Bonazzoli da Manerbio, innamorato delle brioche del bar Nettuno, ha segnato a Bologna e poi ad Empoli, gli estremi del campionato, il primo passo e l'ultimo mattoncino per la salvezza. Aveva lasciato la città e ringraziato la tifoseria con un messaggio emozionante, affidato al megafono social di Instagram: "Un forestiero al Sud piange due volte, quando arriva e quando parte".

Il ritorno

E' stato complicato realizzare il sogno del giocatore (e soprattutto dei tifosi, in verità) di riportarlo a casa. La trattativa per ridargli la maglia della Salernitana, infatti, è stata lunga, tortuosa, fatta anche di strappi, precisazioni e repetintine ricuciture con il suo procuratore Tinti: alla fine il pistolero incasserà 1,5 milioni di stipendio, più bonus. Dunque il suo stipendio sfiorerà i 2 milioni di euro. La Salernitana ufficialmente non dice, non parla, ma lascia trapelare che adesso attenda di essere ripagata, gol su gol. Bonazzoli, che incasserà più soldi di quanti ne avrebbe percepiti Boulaye Dia a Salerno, dovrà realizzare molte reti. I gol sono tutti belli, in qualsiasi modo si realizzino. Quindi se capiterà di sottrarre il pallone a Maignan, a porta spalancata, sarà sufficiente toccare di piatto destro, senza fronzoli, anziché tentare una spettacolare quanto improbabile rabona. Ma Bonazzoli è fatto così, prendere o lasciare. "Mi viene più facile la rovesciata che il colpo di testa, da quando provavo e riprovavo da bambino, sul divano di casa". Lui è un estemporaneo e infatti proprio la rovesciata-batticuore, allo stadio Castellani di Empoli, ha regalato a migliaia di Salernitana il punticino della speranza che si è rivelato, alla fine della corsa, quello della staffa, per l'impresa salvezza. Ora è tempo di ritorno al futuro: visite mediche, presenza immediata in gruppo. Poi il coro dei tifosi: "Bonazzoli fa gol"