Salernitana, De Sanctis lascia il ritiro: viaggio di mercato per il ds granata

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha lasciato il ritiro di Rivisondoli dove la Salernitana il 19 luglio sosterrà la prima amichevole. Il dirigente granata in queste ore sarà impegnato in appuntamenti di mercato: si allontana dall'Abruzzo perché lo "chiama" il mercato, soprattutto il mercato degli esuberi.

Le impellenze

Il primo obiettivo è vendere, anzi cedere: è impossibile ricavare profitto dalla cessione di Bonazzoli, ma l'obiettivo è alleggerire il budget del club lasciando ad altri club l'onere dell'ingaggio dell'attaccante, 1.5 milioni per altri tre anni, 9 milioni lordi per altri tre anni. Il Verona ha fatto il primo e il secondo passo: lo ha richiesto alla Salernitana e ha proposto lo scambio con Hongla. Persiste uno scarto di alcune centinaia di migliaia di euro: oltre allo scamibio di cartellini bisogna infatti corrispondere un indennizzo al club scaligero. La prima offerta era stata di 2 milioni di euro, la Salernitana chiuderebbe subito a 1 milione e al massimo fino a 1,3-1,4 milioni di euro, non oltre. La necessità di smussare gli angoli per evitare che vada in fumo la trattativa ha spinto De Sanctis ad assentarsi da ritiro per trovare l'intesa con il Verona. Poi ci sono altri appuntamenti di mercato: il direttore sportivo del cavalluccio marino cerca una sistemazione per Simy che rifiutato un milione netto per due anni. Era l'ingaggio che gli proponevano i turchi dell'Adana Demispor. Sepe non rientra nei piani tecnici di Paulo Sousa: il suo stipendio è di 1,2 milioni di euro.