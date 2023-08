Bonazzoli e la Salernitana: addio senza rancore, il giocatore rinuncia alla "sfogliatella"

C'era una volta la brioche con il gelato: Federico Bonazzoli da Manerbio la serviva al popolo granata in adorazione laica, dopo una stagione da urlo con la Salernitana. Era appena sbocciata la salvezza 7% e l'attaccante in forza ad una promessa poi mantenuta, decise di condividere con i supporter il suo dolce prediletto. Poi è arrivato il lungo letargo ed è arrivato anche il profondo strappo con la Salernitana: la panchina ad oltranza, Paulo Sousa che voleva trasformarlo nel nuovo Orsolini senza riuscirci. Il campionato scorso è finito tra sbadigli e ragnatele ed a quel punto, mentre Bonazzoli non veniva coinvolto neppure in amichevole, il Verona pensava a lui per ricomporre proprio la coppia gol granata formato 7% insieme a Djuric.

L'intrigo

Al netto della trattativa saltata per avere in cambio il centrocampista Hongla, De Sanctis e Sogliano, direttori sportivi della Salernitana e del Verona, hanno continuato a negoziare il trasferimento di Bonazzoli in Veneto ma era necessaria anche una sterzata, una rinuncia. Dalla brioche con il gelato alla "sfogliatella": attraverso il proprio agente Tullio Tinti, il giocatore aveva presentato al Collegio Arbitrale istanza di reintegro e contestuale richiesta di risarcimento danni. In percentuale, il 20% del suo stipendio lordo, cioè 600mila euro. Il trasferimento al Verona necessitava, dunque, di un'azione propedeutica: la rinuncia alla vertenza. Bonazzoli ha firmato con la sua mano sinistra, poi ha sposato la causa dell'Hellas. Ora la Salernitana tiferà non solo per la propria salvezza in Serie A ma pure per quella degli scaligeri. Il trasferimento di Bonazzoli all'Hellas infatti si trasformerà da prestito a titolo definitivo solo a patto che i gialloblu restino in massima serie e che Bonazzoli realizzi almeno 12 gol. Riguardo lo stipendio, la Salernitana ha corrisposto al giocatore le mensilità di luglio e agosto, dunque 450mila euro lordi e poi comparteciperà al pagamento dell'ingaggio di questa stagione, sborsando ulteriori 700mila euro. Se il Verona si salverà e Bonazzoli segnerà molti gol, ci sarà un risparmio di 9 milioni lordi per le prossime tre annualità. L'obbligo di riscatto per il Verona è fissato a 3 milioni.