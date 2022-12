Buccino, il gol di Friedenlieb stende il Giffoni

Buccino-Giffoni 1-0

Buccino Volcei: Volzone, Mejri, Donnantuoni, Dellacasa, Mammoliti, Friedenlieb, C. Senatore (dal 95' Marrocco), Sambataro, Pelosi (dal 60' Castagna), Guti (dal 91' Lammardo), Ambrosino (dal 60' Gibba). A disp.: Marino, Murano, Coppola, De Martino, Sansone. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Cardillo, De Santis (dall'81' Arcaro), Fortunato (dal 65' Giorgio), Arzeo, Itri, Odierna (dal 43' Avallone), Guerrera (dal 65' Liguori), Merola, Salvato, Maiorano (dal 74' F. Senatore): Tancredi, Ferrara, Tortorella, Romano. Allenatore: Vincenzo Criscuolo.

Marcatori: 40' Friedenlieb (B).

Arbitro: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco.

Arriva all'ultima partita casalinga del 2022 la prima vittoria interna della Buccino Volcei in questa stagione. I ragazzi di mister Ferullo cominciano il girone di ritorno nel migliore dei modi battendo per 1-0 il Giffoni Sei Casali. Una partita dura, maschia, piena di contatti ai limiti del regolamento, ma che i rossoneri sono riusciti a portare a casa lottando su ogni pallone e creando più palle gol degli avversari. Nel primo tempo si è vista una partita bloccata, con gli ospiti che hanno cercato di ottenere il predominio territoriale attraverso il palleggio e il possesso palla e i padroni di casa che concedevano poco o nulla agli attaccanti avversari, per poi cercare gloria in contropiede. Dopo una serie di tentativi poco convinti da una parte e dall'altra, un recupero palla del rientrante Pelosi dà il via ad un contropiede che il portiere dei Grifoni Mastrangelo disinnesca deviando, con l'aiuto della traversa, la conclusione dalla distanza di Guti. Sul successivo calcio d'angolo, lo spagnolo pesca sul secondo palo Friedenlieb, il cui stacco imperioso di testa vale il vantaggio volceiano al 40'. Nel recupero del primo tempo, Pelosi sfiora il raddoppio con una conclusione dal limite dell'area che sfiora il palo. Nella ripresa, i rossoneri hanno due enormi occasioni per raddoppiare: la prima con il diagonale volante di Gibba da posizione ravvicinata respinto dal portiere; la seconda con il rasoterra di C. Senatore che sibila il palo. Il mancato gol del KO definitivo rivitalizza le speranze di rimonta degli ospiti, i quali al 91' si vedono annullare per fuorigioco il gol del pari firmato da F. Senatore. Al triplice fischio, la Buccino Volcei può festeggiare una vittoria importantissima che le permette di sperare ancora nella salvezza diretta.