Buccino, la tripletta di Senatore abbatte il Sant'Agnello

Sant'Agnello-Buccino 1-3

Sant'Agnello: Troiano (dal 59' Cannelora), Palomba, Cilento (dal 70' Lauro), Ferraro (dal 49' Caputo), Blanchi, M. Gargiulo, J. Coppola, G. Coppola, Solimeno, Starita (dal 61' Castellano), Vitiello (dal 49' A. Gargiulo). A disp.: De Angelis, De Gennaro, Trotta, Di Maio. Allenatore: Antonio Guarracino.

Buccino Volcei: Volzone, Donnantuoni, Mejri, Dellacasa, Mammoliti (dall'82' De Martino), Friedenlieb, Ambrosino (dal 59' Carucci), Sambataro (dal 57' Sansone), Marrocco (dall'82' Castagna), Senatore, Lammardo (dal 66' Gibba). A disp.: Santangelo, P. Coppola, Guti, Pamuk. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

Marcatori: 48', 63' e 86' Senatore (B), 80' aut. Mammoliti (B).

Arbitro: Francesco Pirozzi - Frattamaggiore

Vittoria fondamentale per la Buccino Volcei nello scontro diretto con il Sant'Agnello. I rossoneri espugnano il campo dei costieri per 3-1 grazie alla tripletta di un super Senatore e, con i risultati maturati sugli altri campi, riescono ad uscire fuori dal pantano della zona retrocessione, compiendo un balzo poderoso dall'ultimo al tredicesimo posto in concomitanza con il Montemiletto (prossimo avversario dei volceiani). Gara che ha detto tutto nella ripresa, in risposta ad un primo tempo molto bloccato caratterizzato da potenziali occasioni da gol e poco altro. Le uniche occasioni degne di nota della prima frazione sono state: un tiro a botta sicura di J. Coppola sugli sviluppi di un corner battuto corto salvato in angolo da Dellacasa; e un gol annullato a Senatore per un dubbio fallo in attacco che aveva visto il portiere dei costieri scontrarsi con un suo difensore. Il secondo tempo, invece, si apre subito con il botto: cross dalla sinistra di Mejri non trattenuto da Troiano e tap-in vincente di Senatore che, al 48', manda avanti i suoi. Lo svantaggio scuote il Sant'Agnello, il quale va vicino al gol del pari con il piattone di Caputo stampatosi sulla traversa. Scampato il pericolo, la Buccino Volcei si riversa in avanti e trova il gol del raddoppio al 63' ancora con Senatore, bravo nel superare il portiere in uscita con un diagonale preciso sul lancio dì Dellacasa. Il secondo gol sembrava potesse far allentare la morsa dei padroni di casa sulla partita, ma gli stessi trovano il modo di riaprirla all'80' con lo sfortunato autogol di Mammoliti sul cross dalla destra di A. Gargiulo. Sul 2-1, il Sant'Agnello cerca di aumentare la pressione per trovare il più velocemente possibile il gol del pari, ma è ancora Senatore a timbrare il cartellino all'86' infilando nuovamente il portiere in uscita sul lancio di Donnantuoni. Nel finale, il subentrato Castagna è andato vicino a calare il poker, ma soltanto un salvataggio di Palomba ha negato la gioia del primo gol in Eccellenza al giovane attaccante rossonero. Il 3-1 finale è una boccata d'ossigeno per la Buccino Volcei, ritornata alla vittoria dopo quattro partite, e una mazzata per il Sant'Agnello, ora penultimo in classifica.