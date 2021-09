Buccino, pareggio a Lioni e qualificazione in coppa

Finisce 0-0 il confronto di Coppa Italia tra le compagini della Polisportiva Lioni ed il Buccino Volcei, disputato al stadio Nino Iorlano e valido per la terza giornata della fase regionale della competizione tricolore. Un risultato che sorride agli ospiti che salendo in classifica a quota 4 punti nel gironcino che comprendeva anche il Faiano accedono al turno successivo. Per la Polisportiva Lioni, che invece sale a quota 2 punti, era necessario vincere, ma così non è stato. Il Buccino è arrivato in Irpinia con il vantaggio di poter giocare su due risultati su tre, ma soprattutto con la voglia di qualificarsi. E allora sono stati proprio i rossoneri ad essere pericolosi impegnando Scognamiglio. Poi però grazie alla verve di Apicella i padroni di casa sono andati vicino al gol del vantaggio in almeno un paio di occasioni. Nonostante le azioni, il punteggio al termine della prima frazione era ancora bloccato sullo 0-0. Nella ripresa i ritmi della partita sono scesi di parecchio, e con esso sono diminuite anche le azioni da rete. E così le squadre si sono avviate verso un pareggio che ha premiato gli ospiti del Buccino ma non di certo i padroni di casa del Lioni.