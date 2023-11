Cavese sempre più in vetta, battuto il Budoni a domicilio. Sblocca Addessi, Di Piazza ancora in gol

Cavese corsara allo Stadio Pasquale Pinna, battuto il Budoni nella gara valida per il dodicesimo turno del Girone G di Serie D. La squadra di Daniele Cinelli va sul doppio vantaggio con Addessi e Di Piazza, ma rischia nel secondo tempo dopo il gol di Bammacaro che riapre il confronto. Troest e compagni riescono a conquistare la seconda vittoria consecutiva, la nona in campionato, consolidando dunque la posizione in vetta.

Il primo affondo della partita è di marca biancoblù. Al 3’ Polanco, con un tiro-cross deviato, colpisce la traversa e la sfera si spegne sul fondo. Meglio gli ospiti nelle fasi iniziali del match, i padroni di casa invece non riescono a mettere in difficoltà la difesa avversari. Altra giocata interessante per i metelliani al 10’ con Antonelli, Di Piazza non arriva all’impatto con il pallone. Al 14’ l’incornata dell’attaccante trova un presunto tocco di braccio di Caparros, l’arbitro lascia correre. Passano pochi secondi e gli aquilotti sbloccano il risultato. Fraseggio tra Derosa e Konate, suggerimento per Addessi che, di sinistro, insacca alle spalle di Marano. Soltanto al 22’ si registra la prima occasione del match per il Budoni con Farris che manda alto sopra la traversa. L’undici di Cerbone si fa vedere dalle parti di Boffelli con un sinistro di Mauriello al 25’, l’azione si ribalta e Ortenzi interviene in maniera irregolare su Zenelaj. Dal dischetto si presenta Di Piazza che timbra il cartellino al 27’ e porta a tre il bottino personale nelle prime due gare con la casacca blufoncè. Gestione e controllo per i ragazzi di Cinelli che non rischiano e, dopo una chance non concretizzata da Di Piazza nel recupero, vanno a riposo sul doppio vantaggio.

In avvio di ripresa la compagine sarda tenta di riaprire la contesa con Ortenzi e Raimo, la linea arretrata ospite è attenta e si oppone. Al 53’ Zenelaj dialoga con Konate e fa partire un tiro, bloccato da Marano senza problemi. Sul ribaltamento di fronte Bammacaro approfitta di un errore di Boffelli e riaccende la sfida. Il Budoni continua a premere e la Cavese resiste con l’estremo difensore che si riscatta parzialmente su Spano al 61’ e su Raimo al 64’. I biancoblù si riportano in zona Marano con Sowe e Urso, ma tremano al 79’ sul palo colpito da Lancioni. Il Budoni va a caccia della rimonta e con Raimo ci prova anche a dieci giri di lancette dal novantesimo, Boffelli para. Gli uomini di Cinelli soffrono, ma reggono ai vari tentativi dei padroni di casa. Nel recupero gli aquilotti vanno vicini al tris con Urso, Chiarella e Sowe. Al triplice fischio, i metelliani conquistano un ottimo e prezioso successo in trasferta, salendo a quota 28 punti in classifica.