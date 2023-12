Blitz esterno del San Marzano: Budoni battuto a domicilio

Un prezioso successo esterno per il San Marzano che si impone sul rettangolo verde del Budoni con le reti di Di Gennaro e di Bruno. La truppa di Mauro Zironelli conquista la seconda vittoria consecutiva e alimenta la striscia di risultati utili. In avvio di match, primo lampo dei blaugrana con Camara che va via in contropiede e, dall’interno dell’area, calcia ad incrociare: la sfera si perde sul fondo. La replica dei padroni di casa non si fa attendere con Quintero al 7’ e con Spano al quarto d’ora di gioco: in entrambe le circostanze la mira non è precisa. Al 20’ la formazione di casa ci prova direttamente dalla bandierina con Spano, Cevers si oppone. Sul pallone c’è Ortenzi che, di testa, manda alto. Sul ribaltamento di fronte Camara salta Zoppi e mette al centro, Ferrari colpisce ma Marano si oppone. Il Budoni torna alla carica con Bammacaro al 26’ e ancora con Spano al 30’, la retroguardia di Zironelli non rischia. Il primo tempo va in archivio con due calci piazzati, uno per parte: Di Gennaro spedisce alto al 35’, Cevers si fa trovare pronto su Lancioni al 39’. Meglio i sardi nelle battute iniziali della ripresa, il pacchetto arretrato campano allontana le minacce: ci provano in rapida successione Lancioni, Quintero e Bammacaro. Al 61’ il San Marzano sblocca la sfida: Di Gennaro salta un avversario, fraseggia e supera Marano con un tocco vincente all’angolino. Il gol galvanizza i blaugrana che raddoppiano con Bruno, abile a risolvere un batti e ribatti in area dopo un corner. Il Budoni tenta la reazione, ma i ragazzi di Zironelli non corrono particolari rischi. Nel finale chance per Melillo per chiudere il match, il portiere di casa blocca. Non accade altro, al triplice fischio è 0-2 in favore dei blaugrana.