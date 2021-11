Una partita senza stella: la Salernitana a Cagliari rinuncia a Ribéry

Franck Ribéry non ci sarà: il ginocchio cigola e si è aggiunta la gastroenterite. Ko pure Strandberg, per la seconda gara consecutiva. A Cagliari (venerdì, ore 20.45, arbitro Doveri di Roma) il campione francese non sarà presente e assisterà alla partita dal tablet. È la partita bivio: chi perde resta ultimo in classifica, in solitudine, e il pareggio sarebbe un brodino.

La tattica

Salernitana in campo anche con Veseli e con due punte, Djuric stretto a Bonazzoli. Penuria di centrocampisti: Colantuono, in bilico, rinuncia anche a Kastanos ed a Schiavone.

I convocati

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Cagliari e Salernitana. Portieri: Belec, Fiorillo, Guerrieri. Difensori: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Veseli. Centrocampisti: Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Kechrida, Obi, Zortea. Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Simy, Vergani.