La Salernitana pareggia a Cagliari, la voce dei tifosi: "E' solo un brodino, strada in salita"

Il graffio di Bonazzoli, più dedica ai tifosi e spiegazione del messaggio nel quale citava Papa Francesco, ha evitato alla Salernitana l'onta dell'ultimo posto solitario. Lo condivide, invece, con il Cagliari ma la rincorsa alla savezza resta sempre affannosa. La squadra di Colantuono, adesso, affronterà in rapida sequenza la Juventus, il Milan, la Fiorentina, l'Inter, l'Udinese. I supporter sperano ancora nell'impresa ma sono anche realisti: "E' un brodino - dicono - la strada resta in salita".

La voce dei tifosi

Mario De Rogatis: "Il risultato incide più sul morale che sulla classifica. Sarò fazioso ma, considerate le difficoltà del Cagliari, avremmo potuto fare risultato pieno, purtroppo abbiamo rinunciato a giocare e ci siamo chiusi troppo presto. Comunque, rispetto al buio pesto con la Sampdoria, un minimo di reazione c'è stata, ma manchiamo ancora di qualità e di tecnica. Ora il calendario è terribile". Mimmo Rinaldi è molto amareggiato: "Siamo per uno spiacevole errore in Serie A e si vede. Niente società, niente squadra, a parte Ribery e Simy autentiche cattedrali nel deserto. Si attende una svolta societaria. Arriverà? Si attende la Juventus? Il Generale Marchetti richiamerà Castori? Tanti enigmi e una sola certezza; dobbiamo chiedere scusa a tutti, la serie A è una cosa più grande di noi. Attendere 23 anni un sogno e poi ti risvegli in un incubo. È inutile attendere gennaio per rinforzare la squadra. Staremo in Serie B già a Santo Stefano". Il commento di Paolo Toscano: "Ennesima prestazione mediocre ma, per fortuna, siamo riusciti a portare a casa un punto. Purtroppo bisognava vincere e neppure questa volta ci siamo riusciti. Speriamo, almeno, che questo pareggio serva per risollevare il morale e dare più fiducia alla squadra".