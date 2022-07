L'Agropoli ha scelto mister Carmine Turco

L'Agropoli ha comunicato di aver affidato la guida della prima squadra a mister Carmine Turco. Il tecnico non ha bisogno di presentazioni. La passata stagione ha riportato l'Angri in serie D ed inoltre è enormemente legato alla piazza di Agropoli. Per lui, infatti, si tratterà della terza avventura sulla panchina dell'Agropoli dopo quelle del 2008 e del 2020/2021. "Per me Agropoli è una seconda casa - ha detto il tecnico alla firma - qui ho tante persone alle quali sono legato e ho tantissima fiducia del progetto che mi ha presentato il presidente Infante. Già in passato con l'Agropoli abbiamo fatto tante ottime cose e quest'anno ci sono i presupposti per fare ancora meglio. Ho conosciuto una società straordinaria e sono certo che avrò una squadra all'altezza degli obiettivi". Inoltre, la società ha affidato il ruolo di direttore generale ad Antonello Striano, e quello di responsabile dell'area tecnica a Gianmarco Landolfi, mentre c'è l'ingresso in società in qualità di dirigente di Gennaro Russo, già responsabile in passato del settore giovanile dei delfini.

Inoltre, l'Agropoli e Giuseppe Natiello proseguono ancora insieme. Per il secondo anno consecutivo il forte centrocampista vestirà ancora la maglia dei delfini. Quella di Natiello con l'Agropoli è una storia lunga e piena di grandi risultati ed entrambe le parti sono felicissime di continuare insieme. "Quando ho ricevuto la chiamata dell'Agropoli la scelta è stata facilissima. Qui mi sento come a casa ed ho un legame speciale con la città, con la società e soprattutto con il presidente Infante. Per questa maglia darò tutto come ho fatto anche in passato per cercare di riportare i delfini nel calcio che meritano".

Torna ad Agropoli Angelo Lopetrone, centrocampista di grande esperienza classe ’88, dopo aver fatto molto bene coi delfini diverse stagioni fa sfiorando la promozione in serie D. Nell’ultima annata, Lopetrone ha giocato nella Scafatese ma nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Vigor Lamezia, Ercolanese, Gragnano, Nocerina, Ebolitana e Marcianise. "Sono molto felice di tornare ad Agropoli - ha detto il centrocampista -. Con la nuova società e con mister Turco mi sono trovato subito benissimo e poi questa è una grande piazza nella quale, come ho detto in precedenza, torno con grande entusiasmo. L'anno scorso vedendo l'Agropoli dall'esterno si intuiva subito che qui c'è una grande organizzazione e non vedo l'ora di iniziare".