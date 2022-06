Agropoli, partita di beneficenza con il club centenario dell'Upton Park

Una delle squadre più antiche del mondo contro una delle matricole più antiche di tutta Italia. Entrambe con oltre 100 anni di storia. L'Upton Park FC e l'US Agropoli si sfideranno il 21 giugno (ore 21) presso lo stadio Guariglia di Agropoli per una partita di beneficenza in favore dell'Onlus Little Lions e dell'Associazione Marameo. Una serata di calcio che avrà come cornice la splendida città Agropoli e lo stadio Guariglia. L'Upton Park, per l'occasione, sarà ospite ad Agropoli per tutta la giornata. In mattinata svolgerà una sessione di rifinitura presso lo stadio, successivamente sarà ospiti a pranzo e nel primo pomeriggio si terrà un incontro di accoglienza tra i maggiori esponenti della compagine inglese e le istituzioni della città e dell'Agropoli. In serata l'evento benefico e la partita tra le due centenarie squadre.