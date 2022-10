Angri, è Luigi Sanchez il nuovo trainer

Luigi Sanchez è il nuovo allenatore dell'Angri. La società gli ha conferito l’incarico e già nel pomeriggio di oggi ha svolto il primo allenamento allo stadio Novi. Lo staff tecnico sarà composto dal secondo allenatore Antonio Orefice e dal preparatore atletico Raffaele Scialo. Luigi Sanchez è nato a Casalnuovo di Napoli e nel suo recente passato ha avuto esperienze tecniche con la Mariglianese (2020-2022), con la Palmese (2019-2020), con il Villa Literno (2018-2019) e con l’Albanova (2016-2017). Le prime dichiarazioni di Luigi Sanchez da neo tecnico dell’ Angri: “Ringrazio la società per avermi dato questa possibilità. Per me oggi è un momento della mia vita calcistica importante, mi ripropongo di lavorare sodo per ripagare la fiducia che mi è stata data per salvaguardare i tanti sacrifici che la società ha fatto soprattutto nello scorso campionato. Darò continuità al lavoro di Antonio Floro Flores che è stato penalizzato da episodi negativi. Adesso la priorità è di ottenere i giusti risultati per rilanciare la squadra e lasciare al più presto l’attuale posizione in classifica”.