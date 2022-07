San Marzano, qualità e quantità a centrocampo. Esposito nuovo bomber

Sempre più qualità e quantità nel centrocampo del San Marzano con due nuovi colpi. Si tratta di Francesco Simonetti e di Antonio Tarascio. Proprio quest’ultimo lo ha voluto mister Franco Fabiano per elevare ancor di più il tasso tecnico della mediana. Ci sono anche due nuovi pilastri nella retroguardia del San Marzano: Rosario di Girolamo che segue mister Fabiano nella nuova avventura in blaugrana, e Stefano Riccio che è un'altra vecchia conoscenza del tecnico. Un jolly per la fascia invece, destra o sinistra non fa differenza, in fase di copertura e di spinta. Pietro Dentice resta al San Marzano anche nella nuova stagione, così come Stefano Chiariello che completa con la conferma importante il reparto centrale di difesa. Infine, nuovo centravanti per il San Marzano: esperienza da vendere, importanti trascorsi nel calcio professionistico, vagonate di gol in serie D, ecco Gennaro Esposito.