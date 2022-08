Serie C, alle 18 la Gelbison conoscerà il calendario

Alla fine si è aspettato circa un mese, è stato rinviato l'inizio di campionato e posticipata la Coppa Italia, ma non è cambiato nulla per la serie C 2022/23. La sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto i ricorsi di Campobasso e Teramo, infatti, permette alla Lega Pro di proseguire nella sua attività senza dover modificare nulla, soprattutto per quanto riguarda i gironi. Restano dunque 60 le partecipanti al campionato, e proprio per accelerare e provare a recuperare un po' di tempo perduto, già oggi alle ore 18.00 saranno presentati i calendari del campionato che, dopo lo slittamento, inizierà regolarmente il prossimo 4 settembre. La cerimonia del sorteggio sarà visibile in diretta sia su Rainews.it che sui canali social della Lega Pro.