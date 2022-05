Under 19, giovedì è tempo di quarti di finale

Terzo turno della fase finale regionale del campionato under 19 di calcio, con gare che si disputeranno giovedì 12 maggio. Ufficiali anche i ripescaggi comunicati dalla Lnd Campania per completare il tabellone delle magnifiche otto rimaste. Premiate dal ripescaggio le squadre di Agropoli e Napoli United che si sfideranno proprio in uno dei quattro quarti di finale. Gli altri tre match vedranno lo scontro tra Sant’Agnello ed Ischia; il Micri ospitare l’Academy Real Maddaloni; e l’Albanova far visita alla Virtus Avellino. Essendo gare a eliminazione diretta, in caso di parità si disputeranno i tempi supplementari, e se la parità dovesse persistere saranno effettuati i calci di rigore. Le squadre vincitrici approderanno alle semifinali che saranno disputate il 19 maggio. La gara di finale regionale si disputerà invece mercoledì 25 maggio in campo neutro. Dato che non sarà disputata la fase finale nazionale, la società che risulterà vincitrice acquisirà il titolo di campione regionale.