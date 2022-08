La Cavese riabbraccia l'argentino Sergio Nicolás Bubas

La Cavese ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Sergio Nicolás Bubas, classe ’89. Per il calciatore, originario di Esquel (Argentina), si tratta di un ritorno in maglia aquilotta dopo l’esperienza vissuta nella seconda parte del campionato di Lega Pro 2020/21, conclusa con 18 presenze e 7 reti. Bubas, che in carriera ha indossato fra le altre le maglie di Atletico Racing Cordoba, Metropolitanos, Nacional Potosì, Vibonese e Juve Stabia, nella passata stagione ha militato nelle file della Fidelis Andria collezionando complessivamente 38 presenze e 8 reti.