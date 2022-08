I tabelloni della Coppa dilettanti di Eccellenza e Promozione

La prima manifestazione per quanto riguarda la nuova stagione di Eccellenza sarà la Coppa Italia. Le 36 partecipanti, suddivise in tre gruppi da tre squadre ciascuno, si affronteranno con gare di sola andata il 28 e 31 agosto, ed il 14 settembre. Le vincenti di ogni girone si qualificheranno al turno successivo, insieme alle migliori quattro seconde classificate, e andranno a comporre gli ottavi di finale. Da questo turno si giocheranno gare di andata e ritorno, in data 5 e 19 ottobre, e via così per tutti gli altri turni. Gare dei quarti fissate per il 9 e 23 novembre, semifinali il 14 dicembre e l’11 gennaio, finale l’1 febbraio. La vincente accederà alla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza.

Questi i gruppi, così accoppiati anche per gli ottavi. Girone A: Albanova, Maddalonese, Mondragone. Girone B: Atletico Cardito, Ischia, Real Forio. Girone C: Villa Literno, Real Acerra, Napoli United. Girone D: Savoia, Sant’Antonio Abate, SC Ercolanese. Girone E: Pomigliano, Saviano, Virtus Casoria. Girone F: Pompei, Massa Lubrense, Capri Anacapri. Girone G: Sant’Agnello, Costa d’Amalfi, Vico Equense. Girone H: Lioni, Montemiletto, Virtus Avellino. Girone I: Audax Cervinara, Solofra, Carotenuto. Girone L: Castel San Giorgio, San Marzano, Ercolanese 1924. Girone M: Scafatese, Salernum, Giffoni Sei Casali. Girone N: Faiano, Buccino, Agropoli.

Sarà la Coppa Campania anche la prima manifestazione per quanto riguarda la nuova stagione di Promozione. Le 64 partecipanti sono state suddivise in un tabellone con primo turno da disputarsi con gare d’andata e ritorno il 4 e 21 settembre. Passa il turno chi vince e da lì in poi, sempre con gare d'andata e ritorno, sedicesimi (10-26 ottobre), ottavi (16-30 novembre), quarti (21 dicembre e 11 gennaio), semifinali (8-22 febbraio) fino alla finale del 22 marzo. Clicca qui per tutti gli accoppiamenti.