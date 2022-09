Coppa Italia, Faiano e Agropoli a braccetto agli ottavi

FAIANO-AGROPOLI 1-1

FAIANO: Barone, Alfano (46' Consiglio), Grande, Cissé (57' Bove), Galiano, Ietto, Lucignano, Ait (68' Erra), Pellegrino (54' D'Auria), Sebbouh (46' Troiano), Irpino. All. Serrapica

AGROPOLI: Gesualdi, Pollio, Pastore (74' Lopetrone), Follera (59' Vuolo), Maiese D., Padovano (63' Romano), Mincione, De Sio, D'Ambrosio, Santonicola (46' Volta), Maiese M. (80' Trabelsi) All. Turco

RETI: 58' Padovano (A), 66' Troiano (F).

ARBITRO: Sabatino di Nola.

Grazie al pareggio per 1-1, ottenuto nella terza ed ultima giornata del girone di Coppa Italia, sia il Faiano che l'Agropoli si qualificano agli ottavi di finale della manifestazione tricolore. Il Faiano come prima in classifica, l'Agropoli come migliore seconda, e il tabellone degli ottavi vuole che proprio queste due formazioni saranno nuovamente l'una di fronte all'altra, con gara d'andata che si disputerà mercoledì 5 ottobre e quella di ritorno in programma mercoledì 19 ottobre.