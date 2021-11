Mercoledì di coppa, gli impegni delle salernitane

Mercoledì 24 novembre sarà una giornata dedicata completamente alle coppe dilettanti. Per quanto concerne la Coppa Italia di Eccellenza, sono in programma le gare di andata dei quarti di finale. Due le compagini salernitane ancora in corsa. La Scafatese farà visita alla Palmese, match che si giocherà ad Ottaviano, mentre il San Marzano sarà ospite a Mugnano di Napoli del Napoli United di mister Maradona Jr.

La Coppa Campania di Promozione invece, vedrà disputarsi le gare di ritorno dei sedicesimi di finale, ed è folto il gruppo di club salernitani ancora impegnati nella manifestazione. Iniziamo dall’Ebolitana che dovrà provare a ribaltare in casa del Gesualdo l’1-2 con cui ha perso all’andata. La Sarnese ha invece un compito semplice, difendere lo 0-3 maturato in trasferta contro il Centro Storico Salerno. Altro derby tutto salernitano ed altro risultato piuttosto favorevole per il Giffoni Sei Casali che affronterà in casa la Sanseverinese dopo il 3-1 conquistato in trasferta nella gara precedente. Dovranno cercare la rimonta sia lo Sporting Pontecagnano che il Poseidon, che saranno ospitati rispettivamente da Micri e Solofra dopo aver perso in casa per 2-1 e 2-0.