Il Centro Storico Salerno soccombe alla Sarnese

CENTRO STORICO SA-SARNESE 0-3 (pt 0-0)

CENTRO STORICO SA: Bettoni, Di Lucia, Scermino (46' Voto), Vigilante, Toscano, Accarino, D’Emma (70' Paciello), Iorio, Carbone, Donadio (79' Pizzo), Del Vecchio (46' Pelosi, 62' Cotecchia). All. Apicella.

SARNESE: Vitolo, Lanzetta, Scippa, Santaniello, Villacaro, Pivetta (19’ Squillante, 31’ Parlato), Di Capua, Trapanese, Esposito, Cioffi, Annunziata. All. Trapani.

ARBITRO: Giuseppe Pisano di Ercolano.

RETI: 56' rig. Cioffi, 67' e 71' Esposito.

Torna alla vittoria la Sarnese nella gara di andata dei sedicesimi di Coppa Campania, dovendo però, per l’ennesima volta, pagare dazio alla malasorte. Infortunatosi seriamente al ginocchio al 19’ del primo tempo, Pivetta ha ceduto il posto a Squillante, costretto a sua volta ad abbandonare il campo al 31’ per una ferita lacero contusa sulla fronte. Con gli uomini contati e qualcuno a mezzo servizio, privi di Vitale, Tortora, Oliva, Pappacena, Sorrentino e Giampietro, la squadra di Trapani non si è fatta sopraffare dalle avversità, cercando la via del gol con più convinzione degli avversari, ma peccando di precisione. Ad avvio di ripresa la svolta dell’incontro. Esposito lancia in velocità Cioffi che, arrivato davanti al portiere, viene atterrato in area da Toscano. Rosso per il difensore salernitano, rigore per la Sarnese, che lo stesso Cioffi trasforma. La reazione dei locali, con l’uomo in meno, è in un’insidiosa punizione di Donadio deviata in corner da Di Capua. Poi ci pensa la doppietta di Esposito a fissare il risultato sullo 0-3 e di fatto a chiudere la gara. Appuntamento fra due settimane per la gara di ritorno allo stadio Squitieri di Sarno.