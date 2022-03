Eccellenza, l'Agropoli regola la Calpazio

L'Agropoli supera la Calpazio ed accorcia in classifica sulla Scafatese al terzo posto del girone C di Eccellenza. Le reti che decidono la gara portano la firma di Margiotta e Vitelli. Primo tempo a reti inviolate nonostante le numerose occasioni per la squadra di mister Sanchez. La prima un minuto dopo il quarto d’ora con la conclusione di Alba che si perde di poco sul fondo. Ci riprovano i delfini al 23' ma il destro di Natiello dalla distanza viene deviato in angolo da Antico con un gran intervento. Un minuto più tardi i locali chiedono un calcio di rigore per atterramento di Alba ma per il direttore di gara l’irregolarità è del calciatore dei delfini. Al 40' ancora Agropoli con Alba che si invola sulla destra ma il suo suggerimento non trova Margiotta al centro dell’area di rigore. Nella ripresa subito grandi occasioni, si fa vedere anche la Calpazio che sfiora il gol con un colpo di testa di Wurth su calcio d’angolo. L’Agropoli risponde al 3' con Margiotta in acrobazia ma la traiettoria è fuori di un soffio. All’8' si sblocca il punteggio, Margiotta pescato da Natiello mette alle spalle di Antico con una piattone di sinistro. Il raddoppio, invece, è di Vitelli che al 25' capitalizza al meglio un’azione personale. Nei restanti minuti succede poco o nulla. L’Agropoli controlla, la Calpazio dal canto suo non ha la forza di rendersi pericolosa.