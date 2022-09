L'Agropoli vince ancora: 2-1 al Castel San Giorgio

Sale al secondo posto della classifica del girone B di Eccellenza l’Agropoli di Carmine Turco che al Vaudano di Capaccio Capoluogo batte 2-1 il Castel San Giorgio. Al nono la prima occasione dei delfini con l’esordiente Guillari ma la sua conclusione non trova fortuna. Tre minuti più tardi ci pensa però il capitano Margiotta che in rovesciata, specialità della casa, batte Coppola per il gol che apre le marcature. Alla mezz’ora il raddoppio, azione manovrata e palla al limite per Natiello che batte il portiere ospite per la seconda volta. Gli ospiti prima del termine della prima frazione rischiano di capitolare altre due volte. Sempre Guillari protagonista. Due minuto dopo il 30esimo spedisce alto e al 37esimo colpisce il palo dopo lo show di Arevalo sulla corsia destra. La ripresa inizia con gli ospiti protagonisti. Dopo undici giri di lancette ci prova Procida, il destro è alto. Ancora Agropoli al 20esimo con una doppia chance. Ci prova prima De Sio e poi il solito Guillari ma in entrambi i casi non arriva il tris biancazzurro. Tre minuti prima del 40esimo è Natiello a tentare la doppietta personale su punizione dal limite ma il destro a giro si perde sul fondo. Sembra finita ma in pieno recupero arriva il gol che accorcia le distanze con Orefice. Non basta però alla squadra di mister Criscuolo. Agropoli batte Castel San Giorgio 2-1.