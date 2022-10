Bastano 7' all'Agropoli per vincere

AGROPOLI-COSTA D'AMALFI 3-1

AGROPOLI: Paparella, Padovano (88' Vuolo), Maiese D., Mincione (46' Santonicola), Follera, Pastore, Arevalo, De Sio, Margiotta (93' D'Ambrosio), Natiello (90' Gassama), Maiese M. (90' Romano) All. Turco.

COSTA D'AMALFI: Manzi, Orta, Imperiale (88' Milano), Matrone, Proto, Pepe, Criscuolo, Ferraiolo (71' Celentano), Apicella, Infante (91' Palmieri), Serretiello (46' Magno). All. Proto L.

RETI: 40' Natiello, 44' Padovano, 47' Maiese M. (A), 49' Infante (C).

ARBITRO: Ganzerli di Frattamaggiore.

L'Agropoli batte il Costa d'Amalfi e grazie alla contemporanea sconfitta dell'Ercolanese balza in testa alla classifica. La gara vive una vera e propria fiammata a cavallo tra fine primo tempo ed inizio secondo, quando in meno di 10' vengono realizzati tutte e quattro le reti. I costieri qualche minuto dalla fine del primo tempo incappano in un autentico black out, infatti con ben tre palle da fermo, una punizione e due calci d'angolo, i delfini segnano le 3 reti con Natiello, Padovano e Maiese. Nella ripresa i costieri trovano peró una reazione d'orgoglio: al 49' Infante, dopo aver recuperato palla sulla trequarti, fa partire una botta che riapre la gara, e qualche minuto dopo gli ospiti per poco non trovano il 3-2.