Incredibile Agropoli: sconfitto dal fanalino di coda

AGROPOLI-VICO EQUENSE 1-2

AGROPOLI: Paparella, Pollio (83′ Maiese M.), Maiese D., Mincione, Follera, Pastore, Arevalo, Santonicola (50′ Lopetrone), Margiotta (50′ Guillari), Natiello (42′ De Sio), Grande (50′ Rekik). All. Turco

VICO EQUENSE: De Iulio, Ferrara (75′ Musto), Correale, Gargiulo (79′ Tartaglione), Mezavilla, Manzi, Sannino, Visconti, Guidoni (91′ Celentano), Barra (74′ Djallo), Zerlenca (56′ Calabrese). All. Teta

RETI: 48′ e 88′ Guidoni (V), 49′ Arevalo (A).

ARBITRO: Matrone di Torre del Greco.

Turno infrasettimanale amaro per l’Agropoli che al Vaudano cade al cospetto del Vico Equense. Mister Turco, dopo la doppietta, premia Gaston Grande con una maglia da titolare mentre in panchina si rivedono anche i rientranti Lopetrone e De Sio. Partono bene i delfini che al primo minuto potrebbero già passare in vantaggio ma il destro di Mincione si stampa sul palo. La risposta del Vico intorno al decimo, ci prova Zartenga ma il suo destro a giro e fuori misura. Dieci minuti più tardi si rivedono gli ospiti con Guidoni, pericoloso in area di rigore. A metà della prima frazione Arevalo si mette in mostra sulla solita corsia di destra ma una volta entrato in area, da buona posizione, spreca calciando sull’esterno della rete. Il primo tempo si chiude con Natiello costretto ad uscire dal campo per infortunio, dolorante alla caviglia, dopo qualche entrata troppo energica da parte degli avversari. I primi cinque minuti della ripresa regalano due reti. Prima quella di Guidoni che pesca un vero e proprio jolly dal limite dell’area per battere Paparella. L’Agropoli risponde un minuto dopo con Arevalo, destro all’angolino che ristabilisce la parità. La parte centrale del secondo tempo vede i cilentani prendere il pallino del gioco. Sono diverse le occasioni per ribaltare il punteggio. La prima con Arevalo dopo un’ottima sponda del neoentrato Guillari. Doppia occasione invece al 22esimo. Prima De Sio e poi Follera calciano a botta sicura trovando per l’opposizione della difesa vicana. L’ultima occasione biancazzura sempre con De Sio ma De Iulio compie un vero e proprio miracolo. Scampati i pericoli la squadra di mister Teta si riaffaccia in area avversaria. Al 38esimo della ripresa traversa di Djalo e un minuto prima del novantesimo il gol in contropiede di Guidoni che fissa il punteggio sul definitivo uno a due.